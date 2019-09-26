Князев получил новую должность в МВД

Бывший глава Национальной полиции Сергей Князев стал советником министра внутренних дел Арсена Авакова и вошел в коллегию министерства. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщает пресс-служба МВД.

"Я хочу поблагодарить Князева за годы работы в полиции вообще и за годы работы в должности главы Национальной полиции. Мы все помним, что вы сделали для государства на Донбассе, в непростые времена в Закарпатье, в Ровенской области. Последние социологические исследования показали, что уровень доверия к полиции составляет 51% - это заслуга Сергея Князева лично в том числе", - заявил глава МВД Арсен Аваков.

Он также заявил, что решение об отставке Князева - это "плановый шаг, которые не обусловлен негативными факторами и грязной информационной кампанией против офицера полиции".

Аваков также сообщил, что по представлению главы Национальной полиции от 9 сентября 2019 года, полковник полиции Вадим Троян, который ранее занимал должность заместителя мининстра внутренних дел, назначен заместителем председателя НПУ.

Напомним, 24 сентября стало известно, что глава Нацполиции Князев подал в отставку.

А накануне стало известно, что бывшую жену Князева задержали в Польше с 650 тысячами евро на границе в Польше. Автомобиль с незадекларированной валютой свободно прошел украинскую часть границы, но польские таможенники решили его осмотреть. Сам Князев позже пояснил, что его бывшая жена вместе со своим начальником везли деньги, вырученные от продажи помещения в столице. На польской границе возникла заминка с документами, но вскоре инцидент был исчерпан.

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Источник: korrespondent.net