Горевший в Норвегии российский траулер затонул

Траулер Мурманского тралового флота Бухта Наездник, горевший в течение 22 часов в Тромсе, затонул, опрокинувшись в четверг, 26 сентября, возле причала. Это следует из трансляции телеканала NRK.

Над водой виднеется лишь правый борт судна, заметно задымление. Вблизи продолжает работать катер с водяной пушкой.

"Судно лежит на дне. Задымление стало менее интенсивным, но существует уг роза загрязнения [воды] дизельным топливом. Управление портовой службы и береговая охрана работают на месте из-за возможной угрозы взрыва", - заявил представитель полиции Уле Сэверуд.

Траулер горел 22 часа, на борту горело гидравлическое масло и пластик.

Накануне сообщалось, что в порту города Тромсе на севере Норвегии загорелся российский траулер. На борту судна находились 29 человек. 12 из них - пострадали.

Напомним, что ранее пожар произошел на крупном плавучем заводе у Южных Курил. Капитан запросил эвакуацию 419 членов экипажа.

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Источник: korrespondent.net