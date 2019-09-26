Лента RSS
Подписаться на ленту
26 сентября 2019, четверг, 13:41
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,28
26. 09. 2019

Горевший в Норвегии российский траулер затонул

Траулер Мурманского тралового флота Бухта Наездник, горевший в течение 22 часов в Тромсе, затонул, опрокинувшись в четверг, 26 сентября, возле причала. Это следует из трансляции телеканала NRK.

Над водой виднеется лишь правый борт судна, заметно задымление. Вблизи продолжает работать катер с водяной пушкой.

"Судно лежит на дне. Задымление стало менее интенсивным, но существует уг роза загрязнения [воды] дизельным топливом. Управление портовой службы и береговая охрана работают на месте из-за возможной угрозы взрыва", - заявил представитель полиции Уле Сэверуд.

Траулер горел 22 часа, на борту горело гидравлическое масло и пластик.

Накануне сообщалось, что в порту города Тромсе на севере Норвегии загорелся российский траулер. На борту судна находились 29 человек. 12 из них - пострадали.

Напомним, что ранее пожар произошел на крупном плавучем заводе у Южных Курил. Капитан запросил эвакуацию 419 членов экипажа.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Дочка попросила устроить ей день рождения в стиле "Золушки". Мы всё так и сделали. Сами пошли праздновать в ресторан, а её оставили дом убирать!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.