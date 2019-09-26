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26. 09. 2019

Киев и МВФ не договорились о новой программе - СМИ

Власти Украины и миссия МВФ в ходе двухнедельных переговоров не достигли соглашения по новой программе сотрудничества. Об этом пишут Українські новини со ссылкой на несколько источников.

Агентство напоминает, что эксперты МВФ прибыли в Украину 11 сентября, и в этот же день премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что целью переговоров является получение staff agreement (рекомендации совету директоров) для открытия новой программы сотрудничества.

Украина рассчитывала на 3-летнюю программу EFF на  сумму $6 млрд. Параллельно Киев планировал договориться о кредитовании приблизительно на такую же сумму со Всемирным банком. Однако миссия уезжает без проекта меморандума, пишет издание.

Как утверждается, основной причиной отсутствия договоренности с МВФ стала информация о возможности мирового соглашения между государством и экс-владельцами ПриватБанка. В МВФ считают невозможной отмену национализации банка или возврат части акций прежним владельцам. На сегодняшний день в МВФ решают вопрос, каким образом не допустить изменение позиции государства по Привату.

Еще один вопрос, из-за которого пока программа не может быть предоставлена - неясность с окончательной версией госбюджета на 2020 года, пишут УН.

По данным издания, третим проблемным вопросом является сохранение независимости Национального банка. В МВФ опасаются, что если руководство НБУ будет сменено, то это может отразиться на независимости регулятора.

Официальный отчет по итогам визита миссии ожидается завтра.

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Источник: korrespondent.net
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