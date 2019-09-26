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26. 09. 2019

ОП просят опубликовать свою стенограмму разговора с Трампом

Народный депутат от фракции Европейская солидарность Алексей Гончаренко просит Офис президента опубликовать свою версию стенограммы июльского телефонного разговора Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Об этом Гончаренко заявил в четверг, 26 сентября, на своей странице в Facebook.

"Обратился к главе Офиса президента Андрея Богдана с просьбой предоставить стенограмму разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом", - написал Гончаренко.

Он также опубликовал фотокопию своего депутатского запроса и выразил удивление, что ОП не опубликовал стенограмму одновременно с Белым домом. 

 

Ранее телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским вызвал скандал в американских политических кругах и подтолкнул спикера палаты представителей Нэнси Пелоси объявить о начале процедуры импичмента.

В среду, 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского.

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Источник: korrespondent.net
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