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26. 09. 2019

Лавров высказался о формуле Штайнмайера

Глава МИДа России Сергей Лавров заявил, что выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей должны состояться в соответствии с Конституцией Украины, но заявил, что должно быть еще "учтено мнение" властей так называемых "ДНР" и "ЛНР". оккупационных властей этих районов. Об этом он заявил в интервью российскому изданию Коммерасантъ в четверг, 26 сентября.

Лавров заявил, что украинская сторона пытается пересмотреть и изменить формулу Штайнмайера, утверждая что реализация формулы возможна только при выполнении ряда условий по безопасности.

При этом, по его словам, предыдущий президент Украины Петр Порошенко "перевирает" достигнутые в нормандском формате договоренности, утверждая, что согласованной формулы Штайнмайера не существует.

"Это полное искажение формулы Штайнмайера. Напомню, что Минские договоренности гласят: сначала нужно принять закон об особом статусе, потом организовать выборы в Донбассе. Там упомянуты украинские законы, но там также упомянуто, что порядок проведения выборов с подключением ОБСЕ должен быть согласован с Донецком и Луганском. Закон законом, но мнение этих самопровозглашенных республик должно быть учтено", - заявил Лавров.

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Источник: korrespondent.net
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