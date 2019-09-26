Лицензия 112 Украина: состав регулятора поменяют

Состав Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания вскоре будет обновлен. Так отреагировали в Офисе президента на решение регулятора лишить лицензии на цифровое вещание телеканал 112 Украина.

"Офис Президента Украины следит за ситуацией телеканала 112 Украина. Убеждены, что свобода слова является неотъемлемой частью демократического государства. В то же время все вещатели должны придерживаться законодательства и условий лицензии", - заявии в ОП.

Там добавили, что вскоре будет обновлен состав Нацсовета по ТВ. "Надеемся, что это поможет упорядочить ситуацию на телевизионном рынке в соответствии с законом и базовых принципов демократии", - говорится в сообщении.

На телеканале считают решение регулятора цензурой. Канал продолжит работать на спутнике, в кабельных сетях и в интернете.

Ранее суд разрешил Нацсовету не продлевать лицензию телеканала 112 Украина. На прошлой неделе регулятор вынес предупреждение пяти каналам с логотипом 112 Украина. Напомним, в августе Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала 112 Украина из-за намерения показать фильм Оливера Стоуна Нерасказанная история Украины о "гражданском конфликте на Донбассе". После скандала показ фильма отменили, но проверка состоялась.

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Источник: korrespondent.net