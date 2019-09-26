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26. 09. 2019

Лукашенко сомневается в возможности возвращения Крыма Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отрицательно ответил на вопрос украинской журналистки о возможном возвращении Крыма в состав Украины. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщает БелТА.

По словам белорусского лидера, он не считает это возможным в обозримом будущем.

"Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда", - сказал Лукашенко во время пресс-конференции в Минске для украинских СМИ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился 25 сентября в Нью-Йорке с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и назвал свои первоочередные задачи: "вернуть наши территории – Крым и Донбасс".

Напомним, Трамп отметил прогресс в отношениях России и Украины и посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому продолжать в том же духе. 

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Источник: korrespondent.net
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