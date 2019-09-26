Лента RSS
Подписаться на ленту
26 сентября 2019, четверг, 15:08
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,27
26. 09. 2019

Минфин отрицает провал переговоров с МВФ

Переговоры с МВФ о новой программе находятся в активной фазе, заявляют в Министерстве финансов. Комментарий ведомства в четверг, 26 сентября, появился после сообщений СМИ о провале переговоров.

"Переговоры между Украиной и МВФ находятся в активной стадии. На сегодня остается в силе 14-месячная программа Stand-by. Она была разработана как переходная программа для содействия макроэкономической стабильности Украины в период двух выборов: президентских и парламентских", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за время своего пребывания в Киеве миссия Фонда ознакомилась с состоянием дел в Украине, планами правительства на ближайшие несколько лет и пожеланиями дальнейшего сотрудничества с МВФ.

"Повесткой дня возможной поддержки со стороны МВФ может стать программа действий правительства, которая будет презентована Кабинетом министров 29 сентября 2019 года", - заявило министерство.

По данным СМИ, у экспертов МВФ есть по меньшей мере три спорных вопроса, которые мешают заключению нового соглашения с Украиной.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Дочка попросила устроить ей день рождения в стиле "Золушки". Мы всё так и сделали. Сами пошли праздновать в ресторан, а её оставили дом убирать!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.