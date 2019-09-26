В Кабмине назвали стоимость переписи населения

Проведение переписи населения в соответствии с проектом Госслужбы статистики составляет 5 миллиардов гривен. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет во время конференции относительно антикоррупционных мероприятий, сообщает Укринформ в четверг, 26 сентября.

"Сейчас говорят о том, что пора сделать еще одну перепись населения. Мне недавно в проекте Госстата принесли данные о бюджете этой переписи, он составляет 5 миллиардов гривен, и я понимаю, что эффективнее и проще будет сделать так называемую электронную перепись населения", - сказал Дубилет.

Он также добавил, что перепись населения можно заменить созданием единого реестра украинцев путем объединения 6-7 различных реестров, в которых "спрятаны" базовые данные о гражданах.

Президент Владимир Зеленский 30 июля 2019 года подписал указ О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам, который предполагает проведение электронной переписи населения в Украине.

После предварительных подсчетов стоимости, стало известно, что власти пытаются удешевить перепись - в офисе президента рассматривают даже бумажный вариант, а не вариант с планшетами.

Позже сообщалось, что в Украине проведут пробную перепись населения, которая состоится в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области.

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Источник: korrespondent.net