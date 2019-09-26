Зеленская инициирует проект по продвижению украинского языка

Первая леди Украины Елена Зеленская во время визита в США инициировала проект по созданию украиноязычных аудиогидов в крупнейших музеях мира. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что такое заявление Зеленская сделала во время посещения Метрополитен-музея в Нью-Йорке.

Она надеется, что уже в ближайшем будущем в крупнейших музеях мира украинцы смогут слушать экскурсии на родном языке.

Накануне сообщалось, что Зеленская приняла участие в ежегодном обеде первых леди в ООН.

Напомним, Владимир Зеленский вместе с супругой находится в США с рабочим визитом для участия в 74 сессии Генеральной ассамблеи ООН.

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Источник: korrespondent.net