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26. 09. 2019

Водитель грузовика погиб, зацепив высоковольтную линию

Под Тернополем от поражения током погиб водитель грузовика, который задел высоковольтную линию. Об этом сообщила пресс-служба полиции области в четверг, 26 сентября.

Несчастный случай произошел 25 сентября, на выезде из областного центра, в лесопосадке на трассе Тернополь-Львов.

"Установлено, что на данном отрезке дороги продолжались дорожные работы, а водитель грузовика осуществлял разгрузку земли. При этом кузовом зацепил высоковольтную линию. От поражения током транспорт частично загорелся. Водитель, по данным спасателей, скончался на месте происшествия от поражения током", - сказано в сообщении.

Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля после отключения электроснабжения на линии. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебного расследования преступлений по ст.115 УК. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что ранее под Киевом мужчина утонул вместе с авто. Двое мужчин поехали на рыбалку. Утром один из них проснулся и увидел, что авто уходит под воду. Позже из машины достали тело погибшего.

Также сообщалось, что под Одессой ребенок случайно повесился на канате от "шведской стенки". 

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Источник: korrespondent.net
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