В армии будут создавать образцовые части для борьбы с "совком" - министр

Чтобы преодолеть советские методы работы в армии, в Вооруженных силах Украины будут создаваться модельные части с практиками стран НАТО. Их опыт будут перенимать остальные подразделения. Об министр обороны Андрей Загороднюк рассказал в интервью Цензор.Нет, которое было опубликовано в четверг, 26 сентября.

Министр отметил, что "это быстро не изменишь, но делать это надо".

"Мы еще раньше создали центры подготовки сержантов, прописали концепцию подготовки сержантского состава, привели практику начисления зарплат в соответствие с практикой стран НАТО, но еще есть над чем работать", - сказал Загороднюк.

По его словам, также необходимо изменить уставы, чтобы у сержантов была возможность себя проявить. Кроме того, будут проводить работу непосредственно с личным составом, с офицерами, объяснять им новые полномочия и функции сержанта.

"И выстроить взаимодействие так, чтоб они общались с солдатами, а офицеры общались с сержантами", - рассказал Загороднюк.

С этой целью, по его словам, планируется создание модельных частей.

Украинские военные прошли сертификацию как подразделение Сил быстрого реагирования НАТО.

"Это образцовые бригады, которые мы выберем для тестирования подхода. Сейчас идет процесс осмысления. Мы уже говорили об этом с генералом Хомчаком. Он, кстати, очень поддерживает концепцию этих модельных частей. Мы сейчас будем их отбирать, там внедрять изменения и в ручном режиме отрабатывать", - пояснил глава Минобороны.

По его словам, после успешного пилотного проекта, эта модель будет распространяться на остальную армию.

Ранее Загороднюк заявил, что полный переход на стандарты НАТО возможен через несколько лет.

Он также заявлял, что не планирует сокращать состав ВСУ. Главный вопрос реформирования армии, по его мнению - в правильном распределении ресурсов.

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Источник: korrespondent.net