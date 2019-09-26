В Китае спустили на воду универсальный десантный корабль

В Китае 25 сентября состоялась церемония спуска на воду головного десантного корабля проекта 075. Как пишет Naked Science, он станет крупнейшим универсальным десантным кораблем китайского флота.

Отмечается, что УДК проекта 075 будет одним из самых больших китайских кораблей вообще, уступая лишь китайским авианосцам.

По своим размерам новый корабль примерно сопоставим с новейшим американским УДК типа Америка. Длина корабля проекта 075, по разным данным, - от 235 до 250 метров, а полное водоизмещение, согласно неофициальным китайским источникам, около 36 тысяч тонн.

Возможности нового корабля позволят флоту КНР активно использовать вертолеты для борьбы с надводными кораблями, наземными силами и субмаринами. УДК проекта 075 способны нести десантные катера, морских пехотинцев, а также выступать в качестве флагманских кораблей. В авиационную группу корабля, согласно оценкам, войдут до 30 винтокрылых машин. Для самообороны УДК имеет зенитную артиллерию и зенитные ракетные комплексы.

Первый десантный корабль проекта 075 начали строить для Военно-морских сил Китайской Народной Республики в 2016 году, ввод в строй ожидают осуществить в 2021-м. Всего флот Китая должен получить шесть таких кораблей: как минимум три из них находятся на стадии строительства.

Отметим, пока Китай строит новые современные корабли, в Украине собрались продать недостроенный крейсер Украина, который годами ржавеет в порту Николаева.

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Источник: korrespondent.net