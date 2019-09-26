В Стамбуле в 13:59 по местному времени произошло мощное землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 5,8, сообщает Анадолу в четверг, 26 сентября.

Отмечается, что землетрясение ощущалось и в самом Стамбуле и прилегающих к нему районах. Сообщений о пострадавших разрушениях пока не поступало. Местные власти осматривают здания.

По данным Daily Sabah, в Стамбуле вспыхнула кратковременная паника. Отменены занятия в начальных и средних школах, эвакуированы больницы. Возникли проблемы с движением транспорта.

Эпицентр землетрясения находился в акватории Мраморного моря в 13 км к юго-востоку от турецкого города Силиври (провинция Стамбул). Также зафиксировано не менее 15 афтершоков, магнитуда самого сильного из них достигала 4,1.

Cмотрите фотогалерею: В Стамбуле произошло сильное землетрясение

Напомним, 8 августа в районе города Измир и провинции Денизли произошло землетрясение магнитудой 6. Тогда за четыре часа турецкие сейсмологи зафиксировали 56 подземных толчков. Пострадали не менее 30 человек. Также были повреждены около тысячи зданий.

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Источник: korrespondent.net