Шокин вновь пытается восстановиться в должности генпрокурора

Верховный Суд 3 октября рассмотрит иск бывшего генерального прокурора Виктора Шокина о восстановлении в должности после того, как его допросили по делу об убийстве Шеремета. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщают Українські Новини со ссылкой на материалы суда.

2 сентября Шокин через своего представителя обратился в Верховный Суд с заявлением о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановления Высшего административного суда, который отказался рассматривать его иск о восстановлении в должности.

6 сентября Верховный Суд открыл производство по иску Шокина к Президенту, Верховной Раде о признании незаконными и отмене решений о его увольнении.

Как сообщалось, в 2017 году Шокин подал иск в Высший административный суд о восстановлении в должности в связи с получением информации о подкупе депутатов Верховной Рады, которые голосовали за одобрение увольнения его с должности.

29 марта 2016 года Рада одобрила увольнение Шокина, 3 апреля 2016 года президент Петр Порошенко уволил Шокина.

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Источник: korrespondent.net