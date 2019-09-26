СМИ потребовали у ОП стенограмму встречи с Коломойским. Им отказали

Офис президента отказался предоставить журналистам программы Схемы стенограмму и протокол встречи Владимира Зеленского с бизнесменом Игорем Коломойским, сообщают Радио Свобода в четверг, 26 сентября.

"10 сентября 2019 президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом Игорем Коломойским. Протокола, стенограммы и видео указанной встрече не велось", - говорится в ответе на запрос журналистов.

Там также указано, что на этой встрече также присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук, министр энергетики Алексей Оржель, первый помощник президента Сергей Шефир, руководитель ОП Андрей Богдан, исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, глава парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус и член наблюдательного совета Нафтогаза Юлия Ковалив.

На встрече обсуждались энергетические вопросы, в частности, снижение тарифов на коммунальные услуги, сообщили в ОП.

"По словам главы государства, в Украине не будет монополии, поскольку все должны жить по правилам … Президент Украины выразил уверенность, что Коломойский его услышал", - отмечают в ОП.

Напомним, после скандала вокруг стенограммы разговора Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, опубликованной Белым домом накануне, нардеп Алексей Гончаренко потребовал от Офиса президента показать свою версию записи разговора.

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Источник: korrespondent.net