Договаривайтесь с Путиным. Итоге Зе Визита в США

По воле случая, а точнее благодаря скандальной истории с телефонным разговором с Дональдом Трампом, Владимир Зеленский стал главной звездой мировой политики последних дней. В Нью-Йорке с ним хотели пообщаться журналисты всех стран.

Кроме того, чтобы отвечать на неудобные вопросы, Зеленский успел во время визита в США выступить на Генассамблеи ООН, встретиться с представителями украинской диаспоры и провести ряд двусторонних переговоров.

Корреспондент.net подводит итоги визита Зеленского.

Оправдания за стенограмму

Конечно, опубликованная Трампом стенограмма разговора с Зеленским, спутала все карты украинскому президенту. И первым делом ему, конечно, пришлось оправдываться за слова, которые стали достоянием общественности.

Причем Зеленский отдельно отметил, что не давал согласия на публикацию стенограммы.

“Я просто не знаю формат, честно скажу, должно там быть письменное разрешение. Я просто думал, что они опубликуют свою часть", - ответил Зеленский на вопрос о том, советовался ли с ним Трамп перед тем как обнародовать стенограмму.

В опубликованной стенограмме разговора президентов США и Украины говорится о том, что Дональд Трамп критиковал европейские страны и в частности Германию за недостаточную помощь Украине. В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что Трамп "абсолютно прав, не на 100%, а на 1000%".

Теперь Зеленский говорит, что разговор с Трампом состоялся в сложный период ослабления санкций против РФ со стороны европейских стран, несмотря на это, глава государства благодарен лидерам Европы за любую помощь Украине:

"Я вам скажу честно, смотрите, я за каждое свое слово отвечаю. Я много раз благодарил и благодарю, и продолжаю ... сейчас на встрече с президентом Трампом я сказал, что благодарен за любую помощь для Украины - от наших европейский лидеров, от госпожи Меркель, от господина Макрона, и от многих… Я ни о ком ничего плохого не хочу говорить, все кто нам помогают, мы всех благодарим. Но я сказал правду, потому что Северный поток для нас это угроза. Большая угроза энергетической безопасности. Потому что мы можем потерять транзитные деньги ... Мое видение, личное, Северный поток - это постепенное снятие санкций, это мое личное видение. А за все остальное мы благодарим. Действительно, большую помощь нам оказывают страны Европейского Союза".

Также Зеленскому пришлось прокомментировать сказанные Трампу слова о том, что новый Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка “100% его человек”:

"Мой товарищ (генпрокурор Рябошапка), это правда, мой товарищ. Вся моя команда – это мои люди. Они не моя собственность. Я им не приказываю, что делать. Они прошли долгий какой-то путь, путь избирательной кампании".

Трамп “умывает руки”?

На совместном брифинге с Зеленским президент США Дональд Трамп выразил надежду, что президент Украины и президент России Владимир Путин встретятся и "решат свою проблему".

"Мы работаем с Украиной. Мы хотим, чтобы другие страны работали с Украиной. Когда я говорю о "работе", я имею в виду деньги. Мы вложили много денег. Я дал вам противотанковые снаряды. Президент Обама посылал вам подушки и простыни. Многие люди не хотели это делать, но я это сделал. И я действительно верю, что президент Путин хотел бы что-то с этим сделать – что вы встретитесь с президентом Путиным и решите вашу проблему. Это будет огромное достижение", - заявил Трамп.

Кроме того следующая встреча в Нормандском формате пройдет также без участия США, несмотря на обращения Зеленского по этому поводу.

"Сейчас нам надо первый раз в моей политической жизни встретиться в этом формате, который есть. Если он не будет работать и не будет двигаться, тогда да, мы будем привлекать. И не только Америку ", - заявил глава украинского государства.

Переговоры с РФ

Во время разговора с президентом Владимиром Зеленским министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сказал, что Россия хочет быстрого окончания войны в Донбассе.

"Лавров подошел ко мне, сказал, что хочет познакомиться и сказал:" Мы очень хотим чтобы закончилась война в Донбассе". Поздравил с обменом. То есть был очень короткий этот разговор, мы в очереди стояли. Я сказал: "да, пожалуйста, наша сторона, мы делаем все, это наша страна, это наша земля. Если вы готовы, то давайте закончим войну? Отдадим нам наши территории, обменяем людей ". Я сказал: "я хочу прекратить войну на Донбассе. Я хочу остановить убийство наших людей, наших военных, наших граждан", - рассказал Зеленский.

Источник: korrespondent.net