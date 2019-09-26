В Кабмине намерены создать единый реестр украинцев

Правительство работает над созданием единого базового реестра украинцев. Об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил в четверг, 26 сентября, в ходе конференции в клубе Кабмина по антикоррупционным мерам, сообщает РБК-Украина.

Дубилет подчеркнул, что сейчас в Украине очень много реестров.

"Одна из вещей, которую хотим сделать - объединить реестры, потому что даже такая простая вещь как реестр украинцев или реестр физических лиц... рассеян по шести-семи базовым реестрам", - сказал чиновник, рассказав дальнейших о планах Кабмина в этой сфере.

"Мы сейчас делаем большую работу для того, чтобы получить единый реестр и не заставлять украинцев сообщать свои данные в каждом отдельном реестре", - сказал Дубилет.

Ранее Дубилет заявлял, что на перепись населения из бюджета нужно выделить 5 млрд грн. При этом он отметил, что перепись можно заменить созданием единого реестра украинцев.

Напомним, в Украине проведут пробную перепись населения, которая состоится в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области.

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Источник: korrespondent.net