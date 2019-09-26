Куда пойти в Киеве на выходных 28-29 сентября

Киевлянам и гостям столицы будет куда сходить, чтобы весело и с пользой провести субботу и воскресенье.

Korrespondent.net расскажет, куда пойти в Киеве на выходные 28-29 сентября 2019 года. В столице пройдет третий международный фестиваль света и медиаискусства Kyiv Lights Festival, очередной пивной фест, масса концертов и перформансов, балетные постановки, запись телешоу.

Kyiv Lights Festival

Kyiv Lights Festival / фото: youtube.com

28-29 сентября на Крещатике и Андреевском спуске пройдет Третий международный фестиваль света и медиаискусства Kyiv Lights Festival. Для того, чтобы устроить световые инсталляции в украинской столице, соберутся медиа-художники со всего мира.

Открытие фестиваля запланировано на 20.00 возле Киевской городской государственной администрации. По плану: фасад здания превратится в большой экран для международного конкурса 3D-видеомаппинга. В конкурсе примут участие мастера из 22 стран. Апогеем праздника станет запуск “Луча мечты” из 100 000 детских рисунков, собранных с разных уголков страны. Проект объединит в себе 3D-маппинг и технологии дополненной реальности AR.

Где: Киев, Крещатик, Андреевский спуск

Стоимость: бесплатно

Autumn Craft Beer Fest

Autumn Craft Beer Fest / фото: Наш Киев

28-29 сентября самый масштабный фестиваль крафтового пивоварения пройдет в столице уже в восьмой раз. Лучшие броварни Украины планируют познакомить столичных гурманов с новым рецептами хмельного. Пять десятков пивоварень предложат гостям более двух сотен сортов пива, многие из которых - смелый эксперимент опытных пивоваров. Кроме того, будут работать фудкорты, где можно подкрепиться закусками и снеками, лаунж-зона. Запланирована масса активностей. Начало в 10.00

Где: Киев, М. Выставочный центр, Экспоцентр Украины ВДНГ, пр-т Глушкова, 1

Стоимость: 120 грн

Tayanna

Tayanna / фото: tv.ua

28 сентября пройдет большой клубный концерт Tayanna. Певица представит новые песни, например, “Мурашки”, а также порадует уже полюбившимися хитами: "Фантастична Жінка", "Шкода", "Леля", "Як плакала вона".

Tayanna (Татьяна Решетняк) в 2017 получила премию “Прорыв года” от M1 Music Awards, а уже через год стала “Певицей года” премии “Золота Жар-птиця”. Tayanna считают одной из лучших исполнительниц Украины, и в этом году она снова будет претендовать на победу в музыкальных премиях. Начало в 19.00

Где: Киев, М. Университет, Caribbean Club, ул. Симона Петлюры, 4

Стоимость: 470-1980 грн

Futurism

Futurism / фото: Gloss.ua

28 сентября на Арт-завод Платформа ожидается самая масштабная иммерсивная постановка в Украине, которая объединяет шоу, театр и игру, и где участвуют десятки актеров. Более того, актером становится каждый зритель. Для постановки спектакля создают огромную локацию - 1500 м² специально оборудованной территории.

Зрители окажутся вовлечены в танцевальные и вокальные номера, видеопроекции и спецэффекты, а от их действий будет зависеть финал спектакля-шоу. Все игроки поделятся на три группы влияния: капиталисты, ученые и антиглобалисты. Участник получает доступ к сайту, где расскажут, какого персонажа он будет представлять, и как подготовиться к шоу-игре. В результате в выигрыше останется только одна группа. Участвовать в шоу-спектакле могут лица, достигшие 16 лет. Игры проходят по пятницам или с

Источник: korrespondent.net