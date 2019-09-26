Трамп подставил Зеленского. Реакция на стенограмму

После публикации стенограммы телефонного разговора, который грозит американскому лидеру Дональду Трампу импичментом, оправдываться пришлось не Трампу, а президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Так, в беседе с главой Белого дома Зеленский раскритиковал Евросоюз за недостаточную помощь и слабые санкции, а также сделал неоднозначное заявление о том, что генпрокурор Украины будет "на 100 процентов своим человеком".

Теперь Украинагейт заслонила собой все дискуссии на Генассамблее ООН не только в США, но и в Украине. Корреспондент.net рассказывает о реакции на стенограмму в Америке, Евросоюзе и Украине.

Как стенограмма подставила Зеленского перед ЕС

Вечером 25 сентября в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН прошла встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По ее итогам оба лидера провели пресс-конференции - каждый свою личную.

Общаясь с журналистами, Зеленский заявил, что не ожидал публикации всей стенограммы телефонного разговора с Трампом, включая пассаж, где он критикует коллег из европейских стран, в частности канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммнюэля Макрона.

В разговоре Зеленский с очень большой похвалой отозвался об американском президенте, отметив, что, формируя свою команду, учитывал опыт Трампа.

Разговор Зеленского с Трампом: полная расшифровка

В ответ глава Белого дома поблагодарил за сказанное и отметил, что США очень много делают для Украины и больше, чем Европа.

Зеленский с ним согласился "не на 100, а на 1000 процентов" и рассказал о своих встречах с Меркель и Макроном.

"И я им говорил, что они делают недостаточно по вопросу санкций. Они не обеспечивают исполнение санкций. Не работают для Украины так, как им следовало бы. Выходит так, что хотя по логике ЕС и должен быть нашим самым большим партнером, технически США для нас куда больший партнер, чем Евросоюз", - сказал президент Украины.

На пресс-конференции по итогам переговоров с Трампом у Зеленского в первую очередь спросили о стенограмме.

"Я лично считаю, что иногда такие вещи, такие звонки между президентами независимых государств не должны публиковаться, потому что иногда, вы знаете, есть геополитика, есть какие-то планы, но я не боюсь совсем. Я просто думал, что они опубликуют свою часть", - оветил он.

Трамп в свою очередь заявил, что не стал бы публиковать стенограмму разговора с президентом Украины, если бы в Киеве были против этого.

"Мы поговорили с Украиной об этом. Майкл Помпео звонил своему коллеге. Мы поговорили с Украиной об этом, потому что если бы они сказали не публиковать, мы бы этого не сделали... Он сказал, что это был невинный звонок, и "вы можете его публиковать, если хотите", - заявил президент США.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич, комментируя слова Зеленского, назвала поддержку со стороны Евросоюза "беспрецедентной".

Как следует из обнародованной 24 сентября фактологической справки, с 2014 года ЕС и европейские финансовые институты направили более 15 миллиардов евро в виде грантов и займов "для поддержки процесса реформ с четкими условиями для дальнейшего прогресса".

Косьянчич добавила, что ЕС установил свой уровень финансовой поддержки и тесно взаимодействовал с США и другими партнерами "для защиты территориальной целостности, суверенитета и независимости" Украины.

Она также отметила, что речь идет не только о "существенной финансовой и технической" помощи, но также и о санкциях в ответ на "незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя, российскую агрессию на востоке Украины и незаконное присвоение украинских госсредств".

Немецкое агентство dpa со ссылкой на данные правительства ФРГ сообщило, что Берлин с начала конфликта на востоке Украины оказал ей финансовую помощь почти на 1,4 миллиарда евро.

Кроме того, Германия поставила Украине гуманитарную помощь на сумму 110 миллионов евро, а также предоставила кредиты в совокупном размере 500 миллионов евро. Еще 25 миллионов евро были потрачены на мероприятия по стабилизации ситуации, в том числе мониторинг конфликта.

Германия - третий по величине донор Украины после Евросоюза и США, следует из обновленных данных Организации экономического сотрудничества и развития.

В Еврокомиссии, в свою очередь, напомнили Киеву, что помощь Евросоюза связан с обязательствами Украины выполнять реформы.

Позже Зеленский подтвердил, что считает справедливой свою критику в адрес ЕС, оправдав ее тем, что разговор проходил в тот период, когда Россию вернули в ПАСЕ, а санкции не оказывали давление на строительство Северного потока-2.

"Я за каждое свое слово отвечаю. Я много раз благодарил, благодарю и сейчас на встрече с президентом Трампом сказал, что благодарен за любую помощь Украине от наших европейских лидеров, от Меркель, от Макрона, и от других", - отметил Зеленский.

Свой генпрокурор и последствия для Украины

В Украине фокус внимания сместился на фразу Зеленского о том, что "следующий генеральный прокурор 100 процентов будет своим человеком". На брифинге после встречи с Трампом украинский президент объяснил, почему сказал такие слова.

"Мой товарищ, это правда, мой товарищ. Вся моя команда - это мои люди. Они не моя собственность. Я им не приказываю, что делать. Они прошли долгий какой-то путь, путь избирательной кампании", - заявил Зеленский.

Он отметил, что Руслан Рябошапка не хотел идти на должность генпрокурора.

"Вы знаете об этом? Он не хотел. Да, он хотел работать в Офисе президента, потому что мы всегда работали одной командой, эти семь месяцев", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина - независимая страна, и он не может давить на генерального прокурора.

"Я никому не звонил, в том числе новому генпрокурору, я не просил его, я не давил на него… Я никому ничего не должен... Я сказал, что мы готовы расследовать... Рябошапка - очень хороший, честный человек: "западник", с образованием, с западным опытом. Будет ли он рассматривать? Он должен рассматривать любые дела, какие здесь могут быть обещания?", - ответил Зеленский.

Украинский политолог Алена Гетманчук, которую цитируют Reuters и The Guardian, считает, что в результате "Украина может оказаться токсичной, не настолько токсичной, как Россия во время расследования Мюллера, но достаточно".

Берегитесь Украину. Реакция на импичмент Трампа

По мнению Reuters, расшифровка появилась в крайне неудобное для Зеленского время, когда он пытается возобновить урегулирование конфликта на Донбассе, для чего ему нужна поддержка, прежде всего, лидеров Евросоюза.

Эксперты Reuters отмечают, что президент Украины слишком уж легко поддался давлению Трампа, а иностранные инвесторы "рассчитывали, что Зеленский сделает Украину демократической и без коррупции". Явно высказанная готовность выполнить просьбу Трампа о расследовании против Байдена плохо с этим сочетается.

В разговоре с Guardian европейский дипломатический источник отметил, что Зеленский оказался в "наихудшем положении", поскольку теперь ему будет крайне трудно занять нейтральную позицию между республиканцами и демократами.

При этом редактор CNN Крис Силиза считает, что задачей Зеленского было наладить отношения с Трампом и он прекрасно справился, поскольку "неприкрытая лесть - лучший путь к сердцу президента США".

Foreign Policy согласилась с президентом Украины в критике ЕС. Зеленскому также нужна поддержка США, чтобы не допустить принятия "формулы Штайнмайера". В свою очередь, в том, что касается расследования против Байденов, никаких реальных обещаний, по мнению издания, Зеленский не дал.

В США не отказываются от импичмента

В разговоре, отталкиваясь от поднятой Зеленским темы "украинского болота", Трамп плавно подводит к главному интересующему его вопросу.

"Много разговоров ходит о сыне Байдена, что это Байден остановил судебное преследование, и многие хотят выяснить это. Поэтому, если у вас что-то получится с генеральным прокурором, будет замечательно. Байден похвалялся тут, что он остановил судебное преследование, так что если вы сможете разобраться с этим… Мне это кажется ужасным", - говорит президент.

Он также всячески призывает Зеленского помочь своему личному адвокату Руди Джулиани.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая ранее объявила о старте процедуры импичмента, заявила, что опубликованная стенограмма подтверждает ее необходимость.

"Публикация стенограммы телефонных переговоров Трампа с Зеленским подтверждает, что поведение Трампа подрывает целостность выборов в США и национальную безопасность", - сказала спикер, пообещав, что расследование по импичменту будет продолжено.

За импичмент выступили более 200 конгрессменов. Некоторые республиканцы также выразили обеспокоенность действиями Трампа, но пока не многие.

При этом в Минюсте США пришли к выводу, что нарушения норм избирательных кампаний не было, поэтому "никакие другие действия не требуются".

Какие шансы на импичмент Трампа

"Все уполномоченные отделы министерства согласились с этим юридическим заключением, и министерство закрыло вопрос", - заявили в министерстве.

В Демократической партии также призвали министерство обороны США расследовать причины задержки оказания военной помощи Украины. Ранее СМИ писали, что это было инструментов давления на украинские власти.

Глава комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф, ознакомившись с деталями беседы Трампа с Зеленским, назвал его "классическим мафиозным вымогательством" со стороны лидера США.

"Детали разговора показывают украинского президента, который отчаянно нуждается в поддержке США, в военной поддержке, чтобы помочь этой стране в войне с путинской Россией... Трамп участвовал в вымогательстве у президента другой страны, отказывая в жизненно важной военной поддержке союзнику, прося об одолжении у этого союзника - провести расследование против своего соперника", - цитирует его CNN.

Джон Тьюн, сенатор-республиканец от штата Южная Дакота, признал, что в разговоре с Зеленским Трамп поднял тему, "которой ему не следовало бы касаться".

"Мне не нравится видеть подобное", - заявил он о сути стенограммы их телефонной беседы.

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Источник: korrespondent.net