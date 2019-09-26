Украина - в числе стран, распространявших фейки в соцсетях

В Украине и еще в 69 странах мира проводились кампании по дезинформации и подавлению инакомыслия в социальных сетях. Об этом говорится в докладе Оксфордского интернет-института.

Авторы исследования заявляют, что собрали "доказательства организованных кампаний по манипуляциям в социальных сетях, проводившихся в 70 странах, по сравнению с 48 странами в 2018 году и 28 странами в 2017 году. В каждой стране есть хотя бы одна политическая партия или государственное агентство, которое использует социальные сети для формирования общественного отношения внутри страны".

В числе этих стран и Украина. Отмечается, что команды по распространению дезинформации в стране имеют "средний потенциал" и последовательную стратегию, а в кампаниях задействованы около 20 тысяч человек.

Среди стран с "высоким потенциалом" в манипуляционных кампаниях эксперты назвали США, Россию, Китай, Египет, Иран, Израиль, Саудовскую Аравию, Сирию. Это означает, что в этих странах задействован многочисленный персонал, а на их операции выделяются "значительные средства", проводятся "научные исследования и разработки".

В частности, в 26 странах пропаганда используется как инструмент контроля за информацией тремя различными способами: подавление основных прав человека, дискредитация политических противников и приглушение противоречивых мнений. Среди них - Ангола, Азербайджан, Бахрейн, Камбоджа, Китай, Куба, Египет, Эритрея, Эфиопия, Иран, Казахстан, КНДР, Катар, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Сирия, Таджикистан, Таиланд, Турция, ОАЭ, Узбекистан, Венесуэла, Вьетнам, Зимбабве.

Также приводится перечень стран, которые пытались с помощью Facebook и Twitter влиять на общественное мнение за пределами своих границ. Это Китай, Индия, Иран, Пакистан, РФ, Саудовская Аравия и Венесуэла.

Китай стал одним из лидеров на мировом рынке дезинформации. До протестов в Гонконге китайская правительственная пропаганда в основном распространялась на отечественных площадках, таких как Weibo, WeChat и QQ. Однако в этом году страна начала агрессивно использовать Facebook, Twitter и YouTube в своих кампаниях.

Ученые Оксфордского интернет-института пришли к выводу, что главной платформой для манипулирования и распространения фейков остается Facebook. Доказательства этого они нашли в 56 странах.

На втором месте оказался Twitter, после него идут такие площадки для влияния, как Instagram, WhatApp и YouTube.

Ранее сообщалось, что Facebook обезвредил в Украине "фабрику троллей". Были удалены страницы и аккаунты, распространявшие дезинформацию.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net