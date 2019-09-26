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26. 09. 2019

В Тернополе рэкетир вымогал у застройщика $25 тысяч и недвижимость

Правоохранители разоблачили в Тернополе факт вымогательства у предпринимателя крупной суммы денег и жилого имущества. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в четверг, 26 сентября.

По данным оперативников, ранее судимый за вымогательство житель Тернополя вновь занялся рэкетом. Злоумышленник требовал от застройщика $25 тысяч и имущественные права на 237 кв. м недвижимости в помещении многоквартирного жилого дома, который подрядчики планируют сдавать в эксплуатацию. По рыночным ценам стоимость указанной площади в новостройке составляет почти $120 тысяч.

"В случае отказа предпринимателя оплатить "дань", рэкетир угрожал ему физической расправой, а также размещением публикаций в СМИ о якобы незаконности строительства и привлечением "активистов" для блокировки строительных работ", – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника в одном из заведений общественного питания. Ему сообщили о подозрении по статье о вымогательстве (ч.4 ст.189 УК Украины), решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Cмотрите фотогалерею: В Тернополе рэкетир вымогал у застройщика $25 тысяч и недвижимость

Ранее в Днепре задержали рэкетиров, которые выдавали себя за сотрудников СБУ и вымогали у предпринимателя $300 тысяч.

Также в Мариуполе задержали членов банды, которые вымогали деньги у автоперевозчиков. Сумма поборов составляла 25% от ежедневной прибыли коммерсантов.

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Источник: korrespondent.net
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