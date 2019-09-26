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26. 09. 2019

Зарубежные инвесторы вложили в гособлигации Украины 97 млрд грн

Портфель облигаций внутреннего госзайма в собственности иностранных инвесторов достиг 97 миллиардов гривен. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка, обнародованные в четверг, 26 сентября.

По подсчетам регулятора, объем вложений нерезидентов в украинские государственные облигации, по сравнению с началом года, вырос на 90,6 млрд грн, или более чем в 15 раз.

Напомним, что ранее Украина за день погасила миллиард долларов долгов. Минфин выплатил 661 миллионов долларов по еврооблигациям и погасил 444 миллионов долларов процентов.

Также сообщалось, что Минфин увеличил привлечение кредитов в несколько раз. Деньги удалось привлечь в государственный бюджет за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.

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Источник: korrespondent.net
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