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26. 09. 2019

ГБР открыло дело на экс-главу госохраны Гелетея

Госбюро расследований открыло дело в отношении бывшего главы Управления госохраны Валерия Гелетея. Документ о внесении сведений в Единый реестр досудебных в четверг, 26 сентября, опубликовало издание LIGA.net.

Основанием для открытия дела стало решение Шевченковского райсуда Киева по заявлению Чайковского В.А., который подозревает, что Гелетей злоупотреблял служебным положением. Человек с такой фамилией возглавлял институт УГО.

В выписке из ЕРДР говорится, что по данным Чайковского, Гелетей при участии других сотрудников Управления госохраны, злоупотребляя служебным положением, неправомерно назначал на должности, присваивал почетные звания лицам с целью получения от них неправомерной выгоды. Предварительная квалификация дела по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением). На данный момент, в этом деле никому не сообщено о подозрении.

                                     
 

Как сообщает издание, Гелетей не стал комментировать данную информацию.

Ранее сообщалось, что после отставки Гелетей купил новый Mercedes G63 AMG. В электронной декларации он указал, что соответствующий автомобиль стоит 3,7 млн гривен.

 

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Источник: korrespondent.net
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