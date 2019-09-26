Лента RSS
Подписаться на ленту
26 сентября 2019, четверг, 18:08
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,27
26. 09. 2019

При землетрясении в Индонезии погибли около 20 человек

В Индонезии в четверг, 26 сентября, произошло землетрясение магнитудой 6,5 баллов, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек, сообщает Reuters.

Согласно оценке Геологической службы США, землетрясение произошло в 37 км к северо-востоку от Амбона в провинции Малуку на глубине 29 км. После землетрясения были зафиксированы по меньшей мере два десятка афтершоков, в том числе один магнитудой 5,6.

В результате были разрушены дома и общественные объекты, в том числе правительственные и университетские здания.

Более 2 тысяч человек остались без домов. Также из-за стихии в нескольких районах пропало электричество.

Накануне мощное землетрясение произошло в Пакистане, в результате чего погибли более 30 человек, сотни пострадали.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Что сегодня на обед, дорогая?
- Мясо ягненка в пикантном соусе.
- !?ОГО??!!
- Так написано на собачьих консервах...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.