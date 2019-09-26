При землетрясении в Индонезии погибли около 20 человек

В Индонезии в четверг, 26 сентября, произошло землетрясение магнитудой 6,5 баллов, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек, сообщает Reuters.

Согласно оценке Геологической службы США, землетрясение произошло в 37 км к северо-востоку от Амбона в провинции Малуку на глубине 29 км. После землетрясения были зафиксированы по меньшей мере два десятка афтершоков, в том числе один магнитудой 5,6.

В результате были разрушены дома и общественные объекты, в том числе правительственные и университетские здания.

Более 2 тысяч человек остались без домов. Также из-за стихии в нескольких районах пропало электричество.

Накануне мощное землетрясение произошло в Пакистане, в результате чего погибли более 30 человек, сотни пострадали.

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Источник: korrespondent.net