ФСБ задержала двух человек на админгранице с Крымом

В аннексированном Крыму российские пограничники задержали двух мужчин на административной границе с Херсонсокй область, которые "находятся в федеральном розыске". Об этом сообщают Крым.Реалии со ссылкой на пограничное управление ФСБ РФ в четверг, 27 сентября.

Утверждается, что один из задержанных – житель Хмельницкой области, который следовал на полуостров через пункт пропуска Джанкой.

В ФСБ утверждают, что 40-летний украинец "с апреля 2019 года объявлен в федеральный розыск за мошенничество в крупном размере, которое он совершил на территории полуострова".

Также в ФСБ сообщают о задержании в пункте пропуска Армянск при выезда с полуострова крымчанина, который, как указывается, "находится в розыске с 2016 года за совершение кражи с причинением значительного ущерба".

Задержанных мужчин передали российской полиции. Имена и фамилии задержанных не публикуют, какие-либо их комментарии отсутствуют.

Ранее в Крыму российские пограничники задержали двух граждан Украины, которые пытались проехать через пункт пропуска Армянск на админгранице. Один из мужчин находился в межгосударственном розыске, а второй подозревается в убийстве на территории Крыма, утверждают в ФСБ.

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Источник: korrespondent.net