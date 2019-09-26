В шаге от финала: полтысячи юных моряков сражаются за поездку в Роттердам

Проект для талантливых и целеустремленных студентов морских специальностей реализует благотворительный Фонд Бориса Колесникова.

В рамках тура 503 конкурсанта написали тестирование по техническому английскому языку. Далее лучших из них ожидает финал с презентацией собственных разработок и бизнес-кейсов для развития отечественной морской отрасли. Члены жюри "Морского дела" определят авторов тридцати самых перспективных и актуальных проектов – победителей конкурса.

Пожелания победы и удачи передал участникам проекта Президент благотворительного Фонда Борис Колесников. "Наши конкурсанты преодолели экватор, на шаг приблизились к победе. Сегодня знание иностранного языка – не просто строка в резюме, а очень важный и необходимый навык. Уверен, юные моряки в совершенстве владеют техническим английским – языком специальностей, связанных с техникой, оборудованием, инженерией, программированием, и их знания высоко оценили эксперты конкурса. Хорошие результаты дадут им возможность выйти в финал нашего проекта, а в дальнейшем устроиться на престижную работу", — говорит Борис Колесников.

Победители "Морского дела 2019" с 5 по 8 ноября посетят ведущий Международный отраслевой форум Europort 2019 в Роттердаме. Организаторы подготовили для них насыщенную программу поездки: их ожидает изучение стендов лидеров мировой морской отрасли, встречи с зарубежными специалистами, знакомство с новинками и инновациями.

"Благодаря Фонду Бориса Колесникова и желанию победить, студенты занимаются самостоятельно, старательно изучают профильные предметы. Дело в том, что "Морское дело" — единственный всеукраинский конкурс для учащихся морских и речных вузов, а значит — единственный шанс для тех ребят, которые хотят проявить себя, представить решения для бизнеса или найти работу по специальности. Фонд помогает нам войти в профессиональное сообщество, найти свое место в мире и сформулировать жизненные цели", — рассказывает Роман Лареев, конкурсант из Мореходного училища им. А. Маринеско Национального университета "Одесская морская академия".

Напомним, проект "Морское дело 2019" объединил 1 500 студентов из 36 морских и транспортных вузов. В первом отборочном туре они решали задачи по профильным предметам. Фонд Бориса Колесникова проводит конкурс второй раз. В прошлом году юные моряки побывали на Международной выставке судостроительной промышленности и морского дела Posidonia 2018 в Греции.

Источник: korrespondent.net