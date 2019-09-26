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26. 09. 2019

На Киевщине грузовик столкнулся с микроавтобусом из-за трактора

В пригороде Белой Церкви вечером 25 сентября столкнулись грузовик и микроавтобус, два человека погибли, сообщает пресс-служба полиции области.

Мужчина, находившийся за рулем грузовика был в шоковом состоянии, но смог объяснить правоохранителям, что проезжая вблизи села Томиловка, внезапно заметил на близкой дистанции трактор с прицепом без включенных габаритных огней.

Он начал тормозить, чтобы избежать столкновения, однако транспортное средство занесло на встречную полосу по которой двигался микроавтобус. Пассажир последнего в результате столкновения погиб на месте происшествия, а водитель был госпитализирован в больницу, где вскоре также скончался.

Грузовик от удара занесло в кювет, а тракторист уехал с места происшествия. Вскоре группа реагирования патрульной полиции Киевщины остановила его и опросила.

Открыто производство по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть потерпевшего. Виновнику грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортом на срок до трех лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения водителю трактора.

Cмотрите фотогалерею: На Киевщине грузовик столкнулся с микроавтобусом из-за трактора

Напомним, что 21 сентября в Одесской области грузовик столкнулся с переполненной маршруткой, которая ехала в Одессу. Позже в полиции сообщили причину аварии. Отмечалось, что девять человек погибли в ДТП из-за того, что автоцистерна выехала на встречную полосу перед маршруткой.

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Источник: korrespondent.net
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