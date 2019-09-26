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26. 09. 2019

США расширили санкции против России из-за Сирии

Министерство финансов США в четверг, 26 сентября, объявило о введении санкций в отношении трех российских граждан, работающих на компанию Совфрахт, а также пяти судов.
 
 
Санкции вводятся за поставки топлива Вооруженным силам России в Сирии. 
 
В частности, под санкции попали фирма Maritime Assistance, которая, как говорится в сообщении Минфина США, является "подставной компанией" Совфрахта, а также ее сотрудники Иван Окороков, Карен Степанян и Илья Логинов. В черный список также внесены суда Язь, Сиг, Судак, Пассат и ОТ-2077.
 
В заявлении Минфина говорится, что таким образом ликвидировали "схему обхода санкций", направленную на содействие "доставке авиационного топлива российским силам, действующим в Сирии".

В МИД России новые санкции назвали абсолютно неприемлемыми, сообщает ТАСС.

"Это, видимо, продолжение старой американской политики, которая основана на односторонних санкциях, национальных санкциях, которые мы считаем абсолютно неприемлемыми", - сказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

Напомним, 26 августа вступил в силу второй пакет санкций США в отношении России по делу об отравлении в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

А 12 сентября ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против России.

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Источник: korrespondent.net
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