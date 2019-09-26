США расширили санкции против России из-за Сирии

В МИД России новые санкции назвали абсолютно неприемлемыми, сообщает ТАСС.
"Это, видимо, продолжение старой американской политики, которая основана на односторонних санкциях, национальных санкциях, которые мы считаем абсолютно неприемлемыми", - сказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.
Напомним, 26 августа вступил в силу второй пакет санкций США в отношении России по делу об отравлении в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
А 12 сентября ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против России.
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Источник: korrespondent.net
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