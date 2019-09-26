На Львовщине четырехлетний мальчик задохнулся в машине

Во Львовской области в результате несчастного случая погиб малолетний ребенок. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, 26 сентября.

Так, сегодня около полудня в Мостисское отделение полиции позвонили медики и сообщили, что к ним доставлен 4-летний житель одного из сел района без признаков жизни.

"Как предварительно установили правоохранители, родители ребенка работали в поле, а он находился в автомобиле Volkswagen. Мальчик просунул голову в окно машины и задохнулся", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве с пометкой "несчастный случай" (ч.1 ст.115 УК Украины). Полицейские устанавливают обстоятельства смерти ребенка.

Накануне стало известно, что в городе Южный в Одесской области 10-летний мальчик случайно повесился на канате от "шведской стенки".

А на Закарпатье ребенок погиб от удара током в лесу. Он наступил на оборванный провод линии электропередач недалеко от трассы.

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Источник: korrespondent.net