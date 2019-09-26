Лента RSS
Подписаться на ленту
26 сентября 2019, четверг, 19:54
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,27
26. 09. 2019

Экс-глава "ДНР" стал мэром в России

В России депутаты Элистинского городского собрания в Калмыкии в четверг, 26 сентября, избрали новым главой администрации Дмитрия Трапезникова, сообщает Интерфакс.

"По решению депутатов главой стал Трапезников, его кандидатуру предложил глава Калмыкии Бату Хасиков", - сказал собеседник агентства.

Трапезников в 1982 году вместе с семьей переехал в Донецк. С 2010 по 2012 год он работал заместителем главы районного совета Петровского района Донецка.

После убийства 31 августа 2018 года главы "ДНР" Александра Захарченко Трапезников стал главой "республики", но уже 7 сентября его сменил Денис Пушилин.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Что сегодня на обед, дорогая?
- Мясо ягненка в пикантном соусе.
- !?ОГО??!!
- Так написано на собачьих консервах...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.