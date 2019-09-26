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26. 09. 2019

Зеленский провел в США встречу с инвесторами

Президент Владимир Зеленский в четверг, 26 сентября, на встрече с американскими бизнесменами пригласил их инвестировать в Украину, сообщает пресс-служба главы государства.
 
 
"Мы идентифицируем и системно решим все проблемы западных компаний в Украине - от проблемы на таможнях и в налоговой к защите прав инвесторов и защиты прав интеллектуальной собственности", - пообещал Зеленский на встрече с представителями деловых кругов США в Нью -Йорке.
 
Он отметил, что для развития есть все, кроме времени ждать. "Мы проводим структурные преобразования, и я искренне приглашаю вас всех стать частью этого важного процесса - трансформации Украины в действительно европейскую развитую страну, свободную от коррупции и полную бизнес-возможностями", - добавил он.
 
"Мы будем реформировать судебную систему, чтобы каждый инвестор -будь то западный или украинский - мог уверенно рассчитывать на справедливость. Мы также уже начали реформу правоохранительных органов, чтобы обеспечить расследование коррупционных преступлений и неотвратимость наказания за них", - заявил Зеленский.
 
Глава государства призвал инвесторов верить в Украину и пообещал приложить все усилия, чтобы оправдать это доверие. 
 
 
Также он заявил, что власти настроены не обещать реформы и изменения в стране, а быстро их проводить.
 
"Мы меняем страну, правила игры, создаем цивилизованную деловую атмосферу - и делать это надо все очень быстро. У нас нет несколько лет, у нас есть только месяцы", - подчеркнул глава государства.
 
"В дальнейшем мы сделаем все для обеспечения экономического роста и привлечения прямых иностранных инвестиций. Это мой главный приоритет как президента, это также приоритет нового правительства и парламента", - резюмировал Владимир Зеленский.
 
Отметим, сегодня Зеленский завершает трехдневный визит в США, где он принял участие в сессии Генассамблеи ООН, а также провел встречу с президентом Дональдом Трампом и другими мировыми лидерами.
 

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Источник: korrespondent.net
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