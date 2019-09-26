Большинство украинцев против продажи земли - опрос

Отмену моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения не поддерживают 52% украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, опубликованные в четверг, 26 сентября.

Положительно относятся к поручение о введении рынка земли 35% опрошенных, 13% не смогли ответить на вопрос.

В то же время две трети украинцев (64%) считают, что вопрос о продаже земли сельскохозяйственного назначения должен решаться только на всеукраинском референдуме, 26% считают, что этот вопрос должны решать президент, Верховная рада и Кабинет министров. 10% не смогли ответить на вопрос.

КМИС провел опрос методом CATI телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews 9-16 сентября 2019 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 2,6%.

Напомним, в случае принятия соответствующего закона открытие рынка земли состоится 1 октября следующего года.

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Источник: korrespondent.net