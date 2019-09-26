Украинагейт. Что известно о деле Хантера Байдена

Президент США Дональд Трамп во время телефонного звонка украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в честь победы его партии Слуга народа на парламентских выборах попросил активизировать в Украине расследование против американского лоббиста Хантера Байдена, который входил в правление украинской Burisma Holdings.

Юрист является сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена - наиболее вероятного претендента на кресло президента США на выборах 2020 года. Попытка Трампа найти таким образом компромат на своего соперника привела к запуску процесса импичмента. Корреспондент.net рассказывает, что известно о Хантере Байдене.

Что известно о Хантере и Burisma

Роберт Хантер Байден родился 4 февраля 1970 года в Уилмингтоне. В 1992 году он закончил принадлежащий Ордену иезуитов Джорджтаунский университет в Вашингтоне, получив степень по истории, и в течении нескольких лет был волонтером в одной из церквей в Портленде.

В 1996 году закончил Йельский университет, получил степень доктора юриспруденции, работал старшим вице-президентом компании MBNA America Bank, занимающейся выпуском кредитных карт, а затем тогдашний президент США Билл Клинтон назначил его директором по электронной коммерции в министерстве торговли США.

Позже стал соучредителем лоббистской фирмы Oldaker, Biden & Belair. В 2006 году президент Джордж Буш-младший назначил его членом совета директоров железнодорожной компании Amtrak.

Когда его отце занял пост вице-президента Соединенных Штатов, он ушел в отставку, чтобы не создавать конфликт интересов и основывает инвестиционную компанию Rosemont Seneca Partners.

Он также начал работать в качестве юриста в фирме Boies Schiller Flexner LLP. В 2013 году вошел в совет директоров компании BHR Partners, занимавшейся поиском инвестиций для китайского бизнеса.

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С 2014 по 2019 год Хантер Байден входил в правление украинской нефтегазовой компании Burisma Holdings. Как известно Украина при президентстве Петра Порошенко назначала на политические и экономические иностранцев, чтобы укрепить связи с Западом и бороться с коррупцией.

Компанию в 2002 году создал бизнесмен Николай Злочевский, которого называют близким другом и соратником Виктора Януковича. Burisma зарегистрирована на кипрскую офшорную компанию Brociti Investments Limited, также принадлежащую Злочевскому.

Она занимается геологоразведкой, добычей и продажей природного газа в Украине и сейчас владеет лицензиями на разработку украинских недр в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской и Черниговской областях. Весь добытый газ - сейчас это около миллиарда кубометров в год - частная газовая компания Николая Злочевского продает на внутреннем рынке.

В 2003 году Злочевский занял пост председателя только что созданного Государственного комитета природных ресурсов Украины. В 2010 году бизнесмен был назначен министром экологии в администрации Януковича.

В 2014 году на Злочевского и его компании Генпрокуратура завела несколько уголовных дел по подозрениям в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств. После этого он покидает территорию Украины.

Когда Байден вошел в совет директоров компании в апреле 2014 года вышел пресс-релиз, в котором говорилос, что он возглавит "юридическое подразделение компании и будет оказывать холдингу поддержку в сотрудничестве с международными организациями". При этом сам Хантер Байден в интервью американской газете New York Times это отрицал.

В следующем году после приходи Байдена Burisma провела свой первый форум по энергетической безопасности в Монте-Карло при поддержке князя Монако и Atlantic Council. Местом встречи был выбран яхт-клуб Монако, где форум с тех пор проходит каждый год.

СМИ пишут, что Хантер Байден ежемесяцно получал гонорар в размере 50 тысяч долларов - или 600 тысяч долларов в год. Всего за пять лет на принадлежащий ему счет в одном из банков США "Бурисма" перечислила 3,1 миллиона долларов, писал в своей книге Питер Швейцер.

Вышингтонская газета Hill утверждала, что ГПУ под руководством Виктора Шокина выяснила, что Burisma перечисляла некоей компании Rosemont Seneca Partners более 160 тысяч долларов ежемесячно, и это - компания Хантера Байдена и его партнеров. Однако расследование так и не было доведено до конца, а в 2016 году Шокина уволили.

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Как утверждают Трамп и его сторонники, именно Джо Байден настоял на увольнении Шокина с поста генпрокурора Украины, используя для этого "обыкновенный шантаж". Шокин также фигурирует в скандальном разговоре с Зеленским. Трамп называет его "порядочным человеком, с которым плохо поступили.

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В прошлом году, выступая в вашингтонском Совете по внешней политике, Джо Байден подтвердил, что в марте 2016 года он потребовал от украинских властей избавиться "от коррумпированного генпрокурора", пригрозив, что в противном случае США могут отозвать гарантии по кредитам Киеву на сумму в один миллиард долларов.

"Они мне говорят: Вы не имеете таких полномочий, вы - не президент, президент говорил, что даст. Я такой: звоните ему. Я сказал, что вы не получаете миллиард долларов. Я сказал: я уезжаю через шесть часов, если ваш генпрокурор не уволен к тому времени, вы не получаете денег. И тот сукин сын был уволен. И на его место поставили того, кому на то время доверяли", - рассказал Джо.

Но, как пишут американские СМИ, в это время многочисленные уголовные дела против Burisma были давно прекращены, и вмешательство вице-президента США никак не могло отразиться на будущем газовой компании. Они также отмечали, что Шокин ушел из-за собственной коррумпированности.

О том, что Хантер Байден и его отец никогда не нарушали законов Украины, в мае этого года заявил в интервью агентству Bloomberg и Юрий Луценко, который возглавлял ГПУ до августа 2019 года.

"Хантер Байден не нарушил никаких украинских законов, во всяком случае, до сих пор не нарушил, и мы не обнаружили никаких нарушений с его стороны. Компания может платить членам своего совета директоров столько, сколько хочет", - говорил Луценко.

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Источник: korrespondent.net