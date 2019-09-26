Эвтаназию признали допустимой в Италии

Конституционный суд Италии постановил, что содействие в совершении самоубийства людям, которые неизлечимо больны и испытывают "невыносимые страдания", не всегда является преступлением. Об этом сообщает The Local в четверг, 26 сентября.

Ожидается, что парламент Италии вынесет этот вопрос на обсуждение. Это случилось после того, как в Милане состоялся суд над активистом Марко Каппато, который помог смертельно больному человеку умереть в Швейцарии.

"Любой, кто способствует суицидальному намерению пациента с необратимой патологией, которого поддерживают в живых с помощью методов жизнеобеспечения, не должен быть наказан при определенных условиях", - говорится в постановлении суда.

Каппато отвез 40-летнего Фабиано Антониани в Швейцарию в феврале 2017 года, где ему помогли умереть. Он страдал тетраплегией (паралич всех четырех конечностей).

Также сообщается, что итальянская епископская конференция уже выразила свое "недовольство и отдаленность" от решения суда, сославшись на Папу Франциска, который ранее выступил против самоубийства и эвтаназии.

Отметим, сейчас помощь или подстрекательство к самоубийству в Италии наказывается тюремным заключением на срок от 5 до 12 лет.

Напомним, что ранее в Австралии впервые применили закон об эвтаназии.

Также сообщалось, что в Мехико легализовали марихуану и разрешили эвтаназию.

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Источник: korrespondent.net