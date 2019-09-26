В Иране изъяли 10 тонн героина и опия

В Иране правоохранители изъяли почти 10 тонн наркотиков – героина и опия, которые должны были отправиться в Европу. Раскрыта одна из крупнейших группировок наркобизнеса в стране, сообщает CBS News в четверг, 26 сентября.

"Эта огромная партия наркотиков была спрятана в бензовозе. Ее должны были переправить через восточную границу Ирана, а затем контрабандой доставить в европейские страны", – говорится в сообщении.

По информации полиции партия составляла 3,9 тонны героина и 5,8 тонны опия.

"Девять подозреваемых контрабандистов были арестованы. У них нашли еще 20 килограммов героина и 130 единиц огнестрельного оружия", – говорится в сообщении.

Ранее в сентябре в Великобритании изъяли рекордную для этой страны партию героина в 1,3 тонны. Наркотики оценили в 120 млн фунтов стерлингов.

Также сообщалось, что в Колумбии наркодельцы пытались провезти в гробах 300 кг марихуаны.

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Источник: korrespondent.net