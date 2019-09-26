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26. 09. 2019

На Донбассе за день семь обстрелов, ранен боец ВСУ

Подразделения сепаратистов на Донбассе с начала нынешних суток семь раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в четверг, 26 сентября.

Так, противник обстреливал позиции ВСУ из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток враг совершил пять обстрелов: вблизи Новотроицкого, Водяного, Марьинки и Красногоровки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север зафиксированы два обстрела возле Новолуганского.

Напомним, за сутки 25 сентября сепаратисты 32 раза нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов один боец ВСУ был ранен, еще один получил боевую травму.

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Источник: korrespondent.net
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