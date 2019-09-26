Под Киевом полицейский въехал в остановку, есть жертвы

В Броварах сотрудник полиции охраны въехал в остановку гражданского транспорта. В результате иницидента погибла женщина, еще два человека получили травмы. Об этом сообщает управление Нацполиции в Киевской области в четверг, 26 сентября.

"В 17:46 в Броварской отдел полиции поступило сообщение о совершении наезда на остановку общественного транспорта. Водитель, находившийся за рулем, не справился с управлением и въехал в остановку. В результате ДТП два человека получили телесные повреждения, и погибла одна женщина", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель является сотрудником управления полиции охраны.

"По данному факту назначено служебное расследование, на время которого начальник Государственной охранной службы Киевской области отстранен от исполнения служебных обязанностей. О происшествии сообщили в ГБР", – добавили в полиции.

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Ранее в четверг стало известно смертельном ДТП под Славянском. В результате столкновения автомобилей Hyundai и Toyota шестилетняя девочка и двое взрослых погибли, еще пятеро госпитализированы.

Также сообщалось, что в Чернигове четыре подростка погибли в ДТП. Авто Volkswagen Passat на скорости врезалось в дерево и было разорвано на части.

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Источник: korrespondent.net