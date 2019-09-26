На Донбассе задержали пограничника по подозрению в работе на "ЛНР"

В Краматорске задержали сотрудника Лисичанского пограничного отряда Госпогранслужбы по подозрению в работе на так называемую "народную милицию ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба ГБР в четверг, 26 сентября.

Отмечается, что подозреваемый в течении 2014 года входил в состав незаконного вооруженного формирования "ЛНР", после чего вернулся на подконтрольную Украине территорию, где начал работать в Госпогранслужбе. Пограничника подозревают в том, что он мог передавать врагу разведданные.

"Следствием проверяется информация о возможных контактах подозреваемого с представителями террористической организации "ЛНР" и передачу ее членам информации разведывательного характера", – говорится в сообщении.

Пограничнику сообщили подозрение в участии в террористической организации (ч.1 ст. 258-3 УК Украины). Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Накануне стало известно, что СБУ провела спецоперацию, в результате которой вывезли на подконтрольную Украине территорию сепаратиста "ЛНР". Он также работал в так называемом "Таможенном комитете ЛНР".

Ранее СБУ задержала двух украинок, которые обеспечивали сепаратистов "ЛНР" разведывательными данными о подразделениях, задействованных в операции Объединенных сил.

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Источник: korrespondent.net