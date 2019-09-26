Лента RSS
Подписаться на ленту
26 сентября 2019, четверг, 22:48
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,27
26. 09. 2019

Под Киевом произошел крупный пожар в новостройке

В Обуховском районе Киевской области горело подвальное помещение трехэтажной новостройки. Об этом сообщает ГСЧС в четверг, 26 сентября.

"К ГСЧС поступила информация о пожаре на окраине Киева вблизи пгт Козин Обуховского района в подвальном помещении трехэтажного здания (новостройка) возник пожар на площади 900 кв. м", – говорится в сообщении.

В 17:53 пожар локализовали, в 18:23 – ликвидировали. К тушению огня были привлечены 34 человек и восемь единиц техники.

Жертв и пострадавших нет.

Напомним, в ночь 26 сентября в Киеве на Почтовой площади произошел масштабный пожар. На причале речного вокзала загорелись два одноэтажных здания. Общая площадь возгорания составила около 300 квадратных метров.

Также на этой неделе в Киеве горел гаражный кооператив в районе станции метро Выдубичи.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Что сегодня на обед, дорогая?
- Мясо ягненка в пикантном соусе.
- !?ОГО??!!
- Так написано на собачьих консервах...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.