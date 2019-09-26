Под Киевом произошел крупный пожар в новостройке

В Обуховском районе Киевской области горело подвальное помещение трехэтажной новостройки. Об этом сообщает ГСЧС в четверг, 26 сентября.

"К ГСЧС поступила информация о пожаре на окраине Киева вблизи пгт Козин Обуховского района в подвальном помещении трехэтажного здания (новостройка) возник пожар на площади 900 кв. м", – говорится в сообщении.

В 17:53 пожар локализовали, в 18:23 – ликвидировали. К тушению огня были привлечены 34 человек и восемь единиц техники.

Жертв и пострадавших нет.

Напомним, в ночь 26 сентября в Киеве на Почтовой площади произошел масштабный пожар. На причале речного вокзала загорелись два одноэтажных здания. Общая площадь возгорания составила около 300 квадратных метров.

Также на этой неделе в Киеве горел гаражный кооператив в районе станции метро Выдубичи.

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Источник: korrespondent.net