Зеленский заявил о поддержке со стороны МВФ

Миссия МВФ, работавшая в Киеве в последние недели, продемонстрировала поддержку инициатив украинских властей. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке во время встречи с держателями облигаций и представителями рейтинговых агентств, сообщает пресс-служба главы государства в четверг, 26 сентября.

"По словам Президента, миссия МВФ, которая находилась в Украине в течение последних недель, продемонстрировала поддержку инициатив украинских властей", – говорится в сообщении.

Зеленский отметил важность сотрудничества Украины с МВФ.

"Мы понимаем, что благодаря сотрудничеству с Международным валютным фондом нам удастся достичь лучших результатов в верховенстве права, поддерживать макроэкономическую стабильность, привлечь прямые иностранные инвестиции и проводить реформы, которые приведут к стабильному экономическому росту", – сказал украинский лидер.

Ранее в четверг СМИ сообщили, что Киев и МВФ не договорились о новой программе. Утверждалось, что у экспертов МВФ есть минимум три спорных вопроса, которые мешают заключению нового соглашения. При этом Украина рассчитывала на трехлетнюю программу EFF на $6 млрд и параллельно планировала договориться о кредитовании приблизительно на такую же сумму со Всемирным банком.

Позже в Минфине заявили, что переговоры между Украиной и МВФ продолжаются и находятся в "активной стадии".

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Источник: korrespondent.net