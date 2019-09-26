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26. 09. 2019

Украина и Венгрия возобновляют экономическое сотрудничество

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудил с главой МИД Венгрии Петером Сийярто вопрос экономического сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Встреча глав МИД Украины и Венгрии прошла 26 сентября в рамках Генеральной ассамблеи ООН, которая проходит в США.

"Стороны обсудили перспективы развития политического диалога, экономического сотрудничества, а также возобновление работы совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что министры договорились об установлении контакта на высшем уровне в ближайшее время. "Надеюсь, что эта встреча откроет путь для решения существующих недоразумений в наших соседских отношениях", - сообщил Пристайко.

Ранее Венгрия анонсировала "культурную экспансию" на Закарпатье.

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Источник: korrespondent.net
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