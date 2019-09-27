Зеленский в Нью-Йорке почтил память жертв террористических атак

Президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой в Нью-Йорке почтил память жертв террористических атак 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента Украины.

"Глава государства возложил венок к Мемориалу 9/11. Владимир и Елена Зеленская установили на Мемориале флажок Украины", - говорится в сообщении.

В частности, президент вместе с женой пообщались с сестрой и лучшим другом Ивана Скалы, украинца, который работал пожарным в Нью-Йорке и добровольно вызвался спасать жизни людей и героически погиб во время террористической атаки 11 сентября 2001 года.

Отметим, сегодня Зеленский завершает трехдневный визит в США, где он принял участие в сессии Генассамблеи ООН, а также провел встречу с президентом Дональдом Трампом и другими мировыми лидерами.

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Источник: korrespondent.net