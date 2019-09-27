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27. 09. 2019

США помогут Зеленскому бороться с коррупцией

Соединенные Штаты Америки намерены помогать президенту Украины Владимиру Зеленскому в борьбе с коррупцией в стране. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Нью-Йорке.

По словам Помпео, в Белом доме пытаются укрепить отношения с Киевом, чтобы помочь в борьбе с коррупцией. США пытаются использовать любые возможности для улучшения отношений с Украиной.

"Каждое из действий, которые были предприняты чиновниками Госдепартамента, было в полной мере приемлемым и соответствовало цели, которая поставлена перед нами. Мы пытались использовать эту возможность, чтобы создать лучшие отношения между США и Украиной, воспользоваться имеющимися возможностями, чтобы укрепить наши отношения, чтобы помочь положить конец коррупции в Украине. Надеюсь мы сможем помочь Зеленскому добиться этого", - подчеркнул он, комментируя скандал вокруг телефонного разговора президентов Украины и США.

Напомним, президент США Дональд Трамп признал, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждал коррупцию и упоминал в этом контексте своего конкурента на выборах в 2020 году Джо Байдена.

Ранее президент Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за коррупции.

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Источник: korrespondent.net
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