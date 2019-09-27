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27. 09. 2019

У Зеленского намерены сокращать количество субсидиантов

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил о том, что в Украине пересмотрят систему начисления субсидий. Об этом он рассказал в эфире одного из телеканалов в четверг, 26 сентября.

По словам Геруса, правительство будет снижать тарифы и сокращать количество субсидиантов. "В сентябре 2019 года цена на газ для населения порядком меньше, чем показатели за аналогичный период 2018 года. Соответственно, если тарифы уменьшаются, значит необходимо урезать количество субсидиантов", - объяснил депутат.

Герус объяснил, что в современном обществе главным понятием должна стать привычка сперва оплачивать тарифы и налоги, а потом тратить доходы на все остальное.

"В обществе работает простая формула: твой доход - затраты на выплату тарифов - оплата налогов. Это все, что ты обязан оплатить. Все остальное можно свободно тратить на кино, книги и так далее. Поэтому главное - это доходы. Все начинается с них. Чем больше у нас доходы, тем меньше мы думаем о тарифах", - уточнил Герус.

Ранее министр социальной политики Юлия Соколовская заявила, что сокращение финансирования жилищных субсидий в проекте госбюджета на 2020 год, объясняется ростом доходов граждан.

Кабмин изменил порядок выплаты субсидий

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Источник: korrespondent.net
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