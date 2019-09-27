Луценко прокомментировал жалобу американского информатора

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко отреагировал на упоминание его имени в сообщении информатора из разведсообщества США, которое 26 сентября было рассекречено и опубликовано. Реакция Луценко появилась на его странице в Facebook.

"В связи с массовыми запросами сообщаю: я расцениваю текст жалобы офицера правоохранительных органов США в части информации о Луценко как манипулятивный и неоднократно не соответствующий истине", - написал экс-генпрокурор.

От других заявлений Луценко отказался, объяснив это желанием "не втягивать Украину в шторм американских внутриполитических процессов".

Луценко добавил, что установить истину в деле сына политического конкурента Трампа Джозефа Байдена - Хантера должны правохранители Украины и США на основе механизма международной правовой помощи. Это же, по словам экс-главы ГПУ, касается и дела о вмешательстве в выборы в США в 2016 году.

В комментариях к посту у Луценко уточнили, что он имеет в виду под фразой "неоднократно не соответствующий истине", он пояснил: "Например, моим человеком называют того, кого я ни разу не видел и не слышал. Так ясно?".

Ранее в разведке США назвали жалобу информатора "беспрецедентным делом".

Сын Байдена не нарушал украинские законы

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Источник: korrespondent.net