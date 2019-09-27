Пристайко провел встречу с генсеком Совета Европы

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в рамках 74-й сессии Генсамблеи ООН провел встречу с новым генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Стороны обменялись мнениями относительно последствий решения, которое позволило безусловное возвращение российской делегации в ПАСЕ в июне, и путей преодоления кризиса доверия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Пристайко выразил надежду на продолжение конструктивного сотрудничества с Советом Европы в сфере обеспечения анализа национального законодательства на соответствие европейским нормам и стандартам.

Ранее Вадим Пристайко обсудил с главой МИД Венгрии Петером Сийярто вопрос экономического сотрудничества.

Украина может не попасть в зал ПАСЕ

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net