Подавший на Трампа жалобу информатор работает в ЦРУ - СМИ

Неназванный осведомитель, подавший жалобу на разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, может быть сотрудником Центрального разведывательного управления США. Об этом сообщила газета The New York Times.

По данным издания, предполагаемый сотрудник ЦРУ ранее на некоторое время был переведен на службу в Белом доме, однако впоследствии вернулся на прежнее место работы.

Источники The New York Times утверждают, что неназванный разведчик хорошо подкован в вопросах американской внешней политики, особенно на европейском направлении.

По информации издания, подавший на разговор двух президентов жалобу осведомитель "демонстрировал глубокое понимание украинской политики".

Издание при этом подчеркивает, что юристы, представляющие интересы осведомителя, отказались подтверждать или опровергать информацию источников газеты.

"Любое решение комментировать любую информацию, которая касается личности осведомителя, крайне сомнительно и безрассудно, потому что может поставить этого человека в опасность, - приводит газета слова одного из его или ее адвокатов. - Осведомитель имеет право на анонимность".

Ранее в разведке США назвали жалобу информатора "беспрецедентным делом".

Опубликована жалоба на разговор Трампа с Зеленским

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Источник: korrespondent.net