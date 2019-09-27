США ввели санкции против Рауля Кастро

Соединенные Штаты Америки вводят санкции против кубинского государственного деятеля, лидера Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро за "тяжелые нарушения прав человека", сообщает Госдеп США.

"Сегодня мы вносим в санкционный список Рауля Кастро и его близких родственников за его причастность к серьезному нарушению прав человека", - говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео в Twitter.

В нем отмечается, что в кризисе в Венесуэле и на Кубе повинно "игнорирование режимом Кубы прав человека и применение насильственных мер для поддержки бывшего режима Мадуро".

Ранее власти США внесли еще четыре компании, а также четыре судна под панамским флагом в свой санкционный список по Венесуэле.

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Источник: korrespondent.net