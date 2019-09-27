Итоги 26.09: Перепись населения, дело на Гелетея

Зеленский провел в США встречу с инвесторами

Президент Владимир Зеленский в четверг, 26 сентября, на встрече с американскими бизнесменами пригласил их инвестировать в Украину, сообщает пресс-служба главы государства.



"Мы идентифицируем и системно решим все проблемы западных компаний в Украине - от проблемы на таможнях и в налоговой к защите прав инвесторов и защиты прав интеллектуальной собственности", - пообещал Зеленский на встрече с представителями деловых кругов США в Нью-Йорке.

ГБР открыло дело на экс-главу госохраны Гелетея

Госбюро расследований открыло дело в отношении бывшего главы Управления госохраны Валерия Гелетея.

Основанием для открытия дела стало решение Шевченковского райсуда Киева по заявлению Чайковского В.А., который подозревает, что Гелетей злоупотреблял служебным положением. Человек с такой фамилией возглавлял институт УГО.

Канал 112 Украина лишили лицензии

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг, 26 сентября, принял решение не продлевать лицензию телеканалу 112 Украина.

"Национальный совет решил… отказать компании Новый Формат ТВ город Киев в продлении строка действия лицензии на вещание", - зачитал проект решения член Нацсовета Сергей Костинский.

Киев и МВФ не договорились о новой программе

Власти Украины и миссия МВФ в ходе двухнедельных переговоров не достигли соглашения по новой программе сотрудничества.

Эксперты МВФ прибыли в Украину 11 сентября, и в этот же день премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что целью переговоров является получение staff agreement (рекомендации совету директоров) для открытия новой программы сотрудничества.

В ЕС отреагировали на стенограмму Трамп-Зеленский

В Европейской комиссии не стали прямо комментировать публикацию стенограммы телефонного разговора между президентами Украины и США, однако напомнили, что поддержка, которую ЕС предоставляет Украине, завязана на ее обязательствах. Об этом в четверг, 26 сентября, на брифинге в Брюсселе заявил представитель комиссии.

Так он ответил на просьбу журналиста прокомментировать готовность Зеленского разобраться с расследованием в отношении Джо Байдена, как следует из стенограммы. Журналист подчеркнул, что такой шаг украинского президента был бы вмешательством в судебную систему.

В Кабмине назвали стоимость переписи населения

Проведение переписи населения в соответствии с проектом Госслужбы статистики составляет 5 миллиардов гривен. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет во время конференции относительно антикоррупционных мероприятий.

"Сейчас говорят о том, что пора сделать еще одну перепись населения. Мне недавно в проекте Госстата принесли данные о бюджете этой переписи, он составляет 5 миллиардов гривен, и я понимаю, что эффективнее и проще будет сделать так называемую электронную перепись населения", - сказал Дубилет.

Лукашенко готов отправить на Донбасс миротворцев

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности отправить миротворцев на Донбасс для контроля участка украино-российской границы. Об этом он сказала в четверг, 26 сентября, на пресс-конференции в Минске.

"Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу. Хоть для меня это большая проблема ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон", - сказал президент.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net